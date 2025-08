C'est signé : il rejoint Brighton après deux saisons passées à Anderlecht

Brighton a annoncé ce soir la nomination de son nouvel entraîneur en charge des phases arrêtées. Un nom connu des observateurs de Pro League.

Brighton l'a bien compris : la Pro League a du talent (remember les 20 millions payés pour Maxim De Cuyper) mais elle a aussi des idées. Les Seagulls ont ainsi puisé dans le vivier des entraîneurs belges pour renforcer leur staff.

C'est Yannick Euvrard, actif jusqu'en fin de saison dernière à Anderlecht, qui traverse la Manche en sa qualité d'entraîneur en charge des phases arrêtées.

Un savoir-faire reconnu

"Yannick travaillera avec l'équipe sur les phases défensives et offensives. Il s'est forgé une excellente réputation en Belgique et nous sommes ravis de pouvoir ajouter son expertise, dans un domaine qui prend de plus en plus d'importance dans le football, à notre équipe", explique Brighton dans son communiqué.

Le frère de Vincent Euvrard, l'entraîneur de Dender, travaillera main dans la main avec le T1 Fabian Hurzeler et ses autres assistants. Les prochaines semaines s'annoncent studieuses puisque Brighton reprend la Premier League le 16 août contre Fulham.

Après ses deux saisons à Anderlecht, l'ascension est belle pour Euvrard, qui n'avait pas atteint un tel niveau en tant que joueur. Ancien arrière droit, il avait mis un terme à sa carrière après des passages au Cercle de Bruges, à Louvain, Roulers et dans des clubs amateurs du nord du pays.