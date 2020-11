Dans la peau d'un supersub à Charleroi: "La concurrence est bénéfique pour le groupe"

Sorti du banc et buteur au Cercle de Bruges, Shamar Nicholson continue de faire grimper ses statistiques, malgré l'arrivée de Saido Berahino qui l'a poussé sur le banc au cours des deux dernières sorties des Zèbres.

Arrivé à Charleroi en début de saison 2019-2020, Shamar Nicholson a toujours été ballotté entre le onze de base et le banc des remplaçants. Et c’est encore le cas cette saison: il avait débuté huit des neuf premières rencontres de la saison des Zèbres, l’arrivée de Saido Berahino a, pour l’instant, changé la donne.

Un but qui fait du bien

Le nouveau venu a pris place sur le terrain et Shamar Nicholson s’est contenté de deux montées au jeu. Mais il n’en fait pas une obsession. "Quand tu es sur le banc, il faut rester calme et analyser ce que tu peux améliorer pour gagner ta place." Et il sait dans quels domaines il veut s'amliorer. "Je dois peut-être travailler sur mes mouvements et être plus calme quand je suis en situation offensive", estime-t-il.

Mais Shamar Nicholson sait aussi séduire les occasions quand elles se présentent à lui. Il en a apporté une nouvelle preuve, samedi, en inscrivant son quatrième but de la saison contre le Cercle de Bruges. "Je suis évidemment très heureux d'avoir marqué, mais surtout heureux d'avoir pu contribuer à la victoire de l'équipe", insistait-il après la rencontre.

Une concurrence renforcée, mais saine

Il espère désormais rendre la tâche plus difficile à Karim Belhocine pour les semaines à venir. "La concurrence est de plus en plus grande dans le groupe. Et c’est bénéfique pour l’équipe. Il y a du challenge à chaque poste et ceux qui sont sur le terrain savent que les autres poussent pour prendre leur place."

Un avis que partage aussi Steeven Willems. "Quand on joue le haut du tableau et que tous les attaquants peuvent prétendre à une place de titulaire, c'est qu'on a un bon effectif", analyse le Français. Mais Shamar Nicholson saisira la moindre occasion de se mettre en évidence, comme il a su le faire depuis son arrivée à Charleroi.