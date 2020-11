Thomas Tuchel se sent en sécurité: "Je ne pense pas que je vais être remercié"

Le PSG sort d'une saison qui aurait pu être historique, mais cette depuis quelques semaines la pression se fait ressentir au Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain s'est compliqué la tâche dans l'optique de la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions en s'inclinant mercredi soir sur le terrain du RB Leipzig (2-1), dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules.

L'entraîneur parisien, Thomas Tuchel, a livré son analyse de la rencontre au micro de RMC Sport. "C'est difficile. C'est de notre faute. Il y a eu trop de situations contre nous. Cela a fait la différence. Leipzig est une équipe forte." Interrogé sur son avenir, l'Allemand ne croit pas qu'il se trouve sur un siège éjectable. "Je ne me sens pas en danger. Il n'y a aucun problème. Leipzig était en tête de la Bundesliga. On a fait un bon match en première période. On a eu la possibilité de mener 2-0. En seconde, c'était plus difficile. On manque de joueurs et de rythme. On doit gagner les confrontations directes. C'est entre nos mains. Il ne faut jamais douter. Il ne fallait pas s'attendre à ce que l'on gagne 3 ou 4-0."

Avant de revenir sur les doutes sur son sort affichés à Sky Sport. "On m'a demandé pourquoi la presse française a évoqué le fait que j'étais en danger. Je ne sais pas. C'est comme ça depuis mon arrivée. J'ai l'impression que la presse et l'environnement sont critiques. On peut l'accepter. Cela ne change pas mon travail. C'est la vie d'un entraîneur du PSG. Il n'y a aucun problème pour moi. On est ensemble avec les joueurs."