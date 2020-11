Des forfaits en cascade chez les bleus !

Didier Deschamps a du soucis à se faire à quelques heures d'affronter la Finlande.

Ce mercredi, la France va affronter la Finlande en match amical, avant de retrouver le Portugal de Cristiano Ronaldo et la Suède en Ligue des Nations.

Cependant, pour affronter les Finnois, Deschamps va devoir se creuser la tête. L'Equipe annonce en effet qu'en plus de Mbappé et Kimpembé, les Bleus devront se passer de Adrien Rabiot, Benjamin Bavard, Lucas Hernandez et Corentin Tolisso.

Ce sera aussi l'occasion pour le coach des champions du monde de faire tourner son effectif et de donner aussi du temps de jeu à des jeunes joueurs.