Le back gauche brésilien semble être sur une phase déclinante dans sa carrière, et une statistique conforte cette impression.

Les statistiques suggèrent que Marcelo est devenu un maillon faible du Real Madrid car il est désormais le seul joueur à avoir participé à toutes les défaites de Zinedine Zidane en Liga lors de son deuxième passage au club.

Le Brésilien est maintenant apparu dans les neuf défaites en Liga de Zidane depuis son retour à Bernabeu en mars 2019, et Madrid a un bilan beaucoup plus favorable en son absence. Zidane n'a vu son équipe perdre aucun des 29 matchs de Liga qu'il a joués sans Marcelo au cours des deux dernières années. Ferland Mendy apporte nettement plus de sécurité au poste de back gauche et semble avoir pris le dessus sur Marcelo.