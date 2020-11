🎥 Quand David Marshall, le gardien de l'Ecosse, ne comprend pas qu'il a qualifié son pays pour l'Euro

L'Ecosse est parvenue à ses fins: en éliminant la Serbie ce jeudi lors des barrages de l'Euro 2020, les joueurs écossais ont validé leur billet pour une grande compétition, la première depuis le Coupe du Monde 1998.

David Marshall, le gardien écossais, a été le héros de son équipe en stoppant un penalty de Mitrovic, le cinquième.

Pourtant, David Marshall n'a pas compris tout de suite que son pays était qualifié comme le montre cette vidéo.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 David Marshall's face when he realises he's sent Scotland through to a major tournament for the first time since 1998!



Pure delight.pic.twitter.com/SlfzifaV0x