Simon Mignolet quitte la sélection, libéré par Roberto Martinez

Simon Mignolet quitte les Diables Rouges "pour prendre un peu de repos bien mérité", annonce l'Union Belge ce lundi matin. Le portier du FC Bruges est libéré par Roberto Martinez et ne sera donc pas sur le banc ce mercredi pour le dernier match de Ligue des Nations, face au Danemark.

