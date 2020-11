Joachim Löw évoque "une soirée noire"

Après l'humiliation subie en Espagne (0-6) ce mardi en Ligue des Nations, le sélectionneur de l'Allemagne broyait du noir.

Sans chercher la moindre excuse, Joachim Löw a tenté de livrer l'analyse la plus lucide possible. "Rien n'a fonctionné : langage corporel, agressivité, engagement dans les duels… On n'a rien vu de tout ça sur le terrain. (…) À 0-1, nous avons abandonné notre plan de jeu. Nous sommes brutalement sortis du match et avons ouvert des espaces. Il n'y avait ni organisation, ni communication entre les joueurs, et ça a été mortel", a déploré l'Allemand sur la chaîne allemande ARD.

"Après la pause, nous avons essayé de les presser, pour essayer de marquer et de revenir dans la partie, mais ils étaient simplement plus rapides, plus forts collectivement, plus dynamiques. Nous n'avons eu aucun contrôle et n'avons pas gagné le moindre duel", a conclu Löw