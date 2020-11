Les matchs du Sporting désormais diffusés en Afrique du Sud

L'effet Percy Tau.

Percy Tau attire les regards sud-africains sur la Pro League depuis plus d'un an désormais et ses compatriotes vont désormais pouvoir suivre ses prestations en direct. Comme le confirme Kick-Off, la chaîne de télévision Etv s'est offert les droits de la Pro League.

Dès ce week-end, les matchs du Sporting d'Anderlecht et de Percy Tau seront donc retransmis en direct en Afrique du Sud. Et c'est par le déplacement du Sporting au Beerschot que commencera cette nouvelle aventure pour Etv.

🦁 Percy Tau and Anderlecht coming to SA television LIVE❗@etv #Openview has secured the Jupilier Pro League rights.



Starting from this weekend, you can enjoy @ProLeagueZA 🇿🇦



Full story ➡️ https://t.co/e5IyqEPIdn pic.twitter.com/eHUOl8Y7pY — Kick Off (@KickOffMagazine) November 19, 2020

.