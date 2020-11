Quand Hatem Ben Arfa s'écharpe avec un coéquipier

Ce vendredi, les Girondins de Bordeaux se déplacent au Roazhon Park pour y affronter le Stade Rennais. Une rencontre importante pour les Bordelais en quête de sérénité sur et en dehors du terrain...

Selon les informations de l'Equipe, une des séances d'entraînement de la semaine dernière aurait été plus animée qu'à l'accoutumée. Ainsi, une prise de bec aurait eu lieu entre Hatem Ben Arfa et Otavio. L'ancien joueur de Marseille et du PSG aurait reproché à son partenaire de pas avoir fait l'effort après une perte de balle. Le milieu brésilien a a rétorqué à Ben Arfa qu'il devait arrêter de se cacher sur le terrain. Ambiance...