Roberto Martinez: "Romelu a su se servir des difficultés rencontrées à Man U"

Il ne faisait plus l'unanimité à Manchester United, il a mis tout le monde d'accord à Milan: Romelu Lukaku a su mettre à profit les derniers moments difficiles de sa carrière anglaise pour définitivement se relancer.

Il l'a d'ailleurs démontré une fois de plus durant les dernières rencontres des Diables Rouges. Et dire qu'il y a un peu plus d'un an, il était sur une voie de garage à Manchester United. "Il était arrivé à Man U pour gagner des trophées", rappelle le sélectionneur pour le Daily Mail.

Mais ça n'a pas pris cette tournure. "Il avait beaucoup de responsabilités sur ses épaules et on rejetait aussi souvent la faute sur lui. De manière injuste, selon moi. On lui a collé cette étiquette de joueur qui ne marque que contre les petites équipes."

Et pourtant, un peu plus d'un an après avoir tourné la page des Red Devils, Big Rom' est en pleine bourre: "En Italie, il s'est retrouvé dans un autre projet. Il a su assumer ses responsabilités et se servir difficultés rencontrées en Angleterre. Le joueur auquel nous avons affaire désormais est un joueur en pleine maturité." Et en pleine bourre...