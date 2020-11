Virton réagit après sa victoire juridique

Ce matin, Virton a été réintégré pour la prochaine saison en D1B, le club gaumais s'en félicite.

C’est via un communiqué que Virton a donc réagi publiquement à cette décision : "La Pro League et l’Urbsfa avaient décrété la mort de nos deux clients, Waasland-Beveren et le RE Virton ; dans les deux cas, ils se sont lourdement trompés car ils ont eu affaire à des dirigeants qui ne se sont pas laissés intimider par les décisions illégales et les pressions de ces régulateurs malintentionnés, ni par les décisions complaisantes d’une (pseudo) "justice" sportive, incarnée par la CBAS. Ces clients ont eu le courage de faire confiance à la vraie justice, d’avoir la patience d’attendre son verdict. Et ils en ont été récompensés ".

La décision du Collège de l’Autorité de la concurrence se trouve a été couchée dans un dossier de 155 pages. Le Collège a pointé que "des fautes avaient été commises par l’URBSFA, à savoir des violations prima facie du droit de la concurrence".

Le refus de licence a eu des conséquences graves pour le club gaumais : " Des joueurs professionnels engagés par le RE VIRTON ont rompu leur contrat. C’est la survie de l’entreprise en tant que club professionnel qui est en jeu". De plus, "ce préjudice n’a pas seulement un caractère financier, mais s’exprime également en termes d’atteinte à l’image (et à la réputation) et de mise en cause de la viabilité du club à long terme".

Avant que la décision ne tombe, Virton avait lancé des actions en dommage et intérêts contre l’URBSFA et contre les joueurs qui avaient rompu peur contrat. Le club réclame 15 millions d’euros à titre provisionnel.

Le club gaumais attend à présent une réaction de l’URBSFA : " Une fois de plus, le RE VIRTON et PROMOBE FINANCE tendent la main à l’URBSFA, en espérant que, cette fois-ci, 'URBSFA saura faire preuve de l’humilité et du bon sens nécessaires à toute solution amiable".