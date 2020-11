Jorge Simao positive: "Il y a deux raisons à notre défaite"

Mouscron y aura cru.... pendant 45 minutes. Jorge Simao a vécu une triste première sur la pelouse de Genk mais le Portugais est positif et confiant pour l'avenir.

Jorgé Simao a changé le visage de Mouscron. Durant une mi-temps, les Hurlus ont été conquérants, appliqués et organisés. Puis après la pause, les points se sont envolés. Le Portugais analyse la défaite de son équipe.

"Je pense que Genk a été meilleur, surtout après la pause", a déclaré Simao en conférence de presse. "En première mi-temps, on a fait le boulot. Les joueurs ont montré qu'ils étaient capables de jouer comme on le veut. Nous avons eu des occasions, nous avons marqué un but. Malheureusement, nous encaissons juste avant la pause. En seconde période nous avons perdu notre organisation."

Selon le coach portugais, il y a deux raisons à cela: "La première, c'est le but que nous prenons juste avant la pause. C'est le pire moment pour encaisse, mentalement c'est difficile. Ensuite, il y a la qualité de l'adversaire. En seconde période ils ont montré qu'ils avaient une bonne équipe. De mon côté, je retiens la prestation de mon équipe."