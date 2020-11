L'Antwerp se rapproche de son but: "Je pense qu'un point suffira"

En s'imposant sur la pelouse du LASK, les Anversois ont fait une affaire en or dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale de l'Europa League.

L'Antwerp avait dû s'incliner, il y a trois semaines contre les Autrichiens du LASK, les Anversois ont pris une très belle revanche, jeudi soir, à Linz. "Après la défaite à Anvers il y a trois semaines, on savait à quel point ce match était important pour la suite et je suis super content qu'on ait pu le gagner", commente Lior Refaelov au micro de Sporza.

Et l'Israélien a, une fois de plus, eu un pied dans les buts anversois. "Je suis très content d'avoir pu aider l'équipe, en inscrivant le premier but et en étant impliqué sur le second." Et peu importe que son coup-franc ait été dévié avant d'entrer dans le but. "Je pense que, même si elle est déviée, la frappe était cadrée. Et à la fin, tant que le ballon finit au fond des filets c'est ce qui compte", sourit l'Israélien.

Emmené par Lior Refaelov, l'Antwerp a, en tout cas, fait un grand pas vers les huitièmes de finale ce soir. "Je pense qu'un point la semaine prochaine sera suffisant, mais on va y aller pour les trois points", estime le maître à jouer anversois.