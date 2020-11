🎥 Le but et l'hommage de Leo à Diego!

Lionel Messi a dû patienter, mais il a eu l'occasion de rendre son hommage personnel à Diego Maradona.

Peut-être plus que jamais, Lionel Messi avait décidé de faire trembler les filets, ce dimanche, avec le Barça contre Osasuna. Et pourtant, le numéro 10 du Barça a dû patienter avant de trouver le chemin des filets. Avant lui, Martin Braithwaite, Antoine Griezmann et Philippe Coutinho avaient déjà marqué, Messi a trouvé l'ouverture à la 73e minute de jeu.

Et il avait évidemment prévu un petit quelque chose pour honorer la mémoire de Diego Maradona. Sous son maillot du Barça, la Pulga portait un maillot des Newell's Old Boys, le club argentin qui a vu passer les deux hommes. Il en a profité pour adresser un petit geste vers le ciel, en direction du Pibe de Oro.