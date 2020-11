Aster Vranckx fixé sur la durée de sa suspension

Malines a été battu 2-3 par le Beerschot ce week-end.

Après un bon début de match du Kavé, la partie a connu un tournant suite au carton rouge d'Aster Vranckx.

Le jeune milieu de terrain Malinois est désormais fixé sur sa suspension, avec une proposition de la Fédération Belge de Football d'une semaine assortie d'une amende de 1 000 euros.

Frederik Vanderbiest, l'entraîneur adjoint du Kavé et Stefan Pauwels ont également vu rouge et été expulsés. La proposition de suspension pour Vanderbiest est de deux semaines, dont une effective, et une amende de 1 500 euros, dont 1 000 euros effectifs.

Pour Stefan Pauwels, la proposition est fixée à une semaine de suspension et une amende de 500 euros.