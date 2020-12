La dernière chance de Kevin Muscat au Canonnier?

Contre des Hurlus (enfin) lancés, le coach du STVV jouera peut-être son avenir à la tête des Canaris.

Et Kevin Muscat le sait: ce match à Mouscron peut être un tournant dans la saison du STVV. "Mais la pression est sur les deux équipes. Nous verrons qui pourra le mieux la gérer. En ce qui me concerne, la pression est là depuis le premier match contre Gand. Ça ne change donc pas grand-chose pour moi", estime-t-il dans les colonnes du Belang van Limburg.

Mais le coach trudonnaire est conscient qu'il affronte un concurrent direct dans la course au maintien. "La situation est ce qu'elle est. Je reste positif. Et si je regarde notre match contre OHL et notre première période contre Waasland-Beveren, j'ai raison de l'être. Nous avons été consistants ces dernières semaines." Il faudra l'être encore un peu plus au Canonnier. Sans quoi l'avenir de Kevin Muscat au Stayen pourrait être menacé.