Le Shakhtar Donetsk proche de réaliser un exploit ?

Vainqueur du Real Madrid (2-0) mardi en Ligue des Champions, le club ukrainien qui s'est replacé à la 2e place du groupe B, peut toujours rêver d'une qualification pour les 8es.

Le Shakhtar Donetsk pourrait réaliser un sacré exploit avec un scénario bien précis lors de la dernière journée. En cas de 0-0 contre l'Inter Milan et de match nul du Real Madrid face au Borussia Mönchengladbach, le statu quo serait assuré. Mieux encore, le champion d'Ukraine deviendrait le premier club à franchir le premier tour... en marquant contre un seul adversaire ! Et pour cause, les partenaires de Marlos n'ont jusqu'ici trouvé la faille que face au Real.

Les résultats du Shakhtar en C1 cette saison : Real Madrid 2-3 Shakhtar, Shakhtar 0-0 Inter, Shakhtar 0-6 Mönchengladbach, Mönchengladbach 4-0 Shakhtar, Shakhtar 2-0 Real Madrid