Infantino déclare à nouveau sa flamme pour le VAR

Le Président de la FIFA n'est pas prêt de changer son fusil d'épaule.

Alors que les polémiques se multiplient autour du VAR, le président de la FIFA a campé sur ses positions dans une interview pour la BBC.

"Le VAR aide le football, il ne lui fait certainement pas de mal. Il faut se souvenir que le VAR a été mis en place pour la première fois il y a deux ans, pas vingt ans. Nous ne devons pas faire de confusion entre le VAR et peut-être parfois de mauvaises décisions prises à cause d'un mauvais usage du VAR, peut-être à cause d'un manque d'expérience. C'est vraiment un changement marquant pour un arbitre qui n'a pas grandi avec le VAR. Nous devons prendre le pouls de ce qui se passe, prendre les critiques et les analyser."

Gianni Infantino, à l'initiative de cette innovation dans le football mondial, ne devrait donc pas retirer le VAR de ce sport dans un avenir proche