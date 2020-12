Manchester United et Solskjaer jouent gros, très gros

Dans un groupe compliqué, Manchester United est finalement l'équipe qui pourrait tout perdre lors de la dernière journée.

Il y a une semaine, le Paris-Saint-Germain était au pied du mur au moment de se rendre à Old Trafford. Les hommes de Tuchel devaient absolument l'emporter pour croire encore à la qualification et au terme d'un match où Manchester a eu les plus belles occasions, surtout par Martial, ce sont bien les Français qui se sont imposés.

Ces derniers sont donc en position de force, puisqu'il vont recevoir BB Istambul au Parc des Princes alors que ces derniers n'ont plus rien à jouer. Les joueurs de Solskjaer devront eu se farcir un déplacement à Leipzig et ce ne sera pas une partie de plaisir.

Il est clair qu'un nul qualifierait la nouvelle bande d'Edinson Cavani, mais les prestations en dent de scie de l'équipe ne donnent pas de la confiance, ni du côté des supporters du club, ni du côté de la presse anglaise qui annonce que l'équipe est en grand danger.

Une élimination, et un retour en Europa League, ferait mauvais genre, c'est clair. Manchester United est une équipe qui doit jouer la C1 et ce serait une grosse déception. La pire conséquence serait pour Solskjaer, l'entraîneur norvégien.

Sur la sellette depuis plusieurs semaines, l'entraîneur des Red Devils ne survivrait pas à une telle déconvenue. La presse anglaise annonce plusieurs successeurs en cas de poste vacant. Pochettino, Allegri, et même Thomas Tuchel est annoncé. La pression est donc maximale sur les joueurs et sur le staff mancunien.