André Villas-Boas pense au quatrième arbitre du Parc des Princes: "Il doit avoir une famille, des enfants"

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille prône pour le pardon.

Après la défaite contre Manchester City (3-0) et l’élimination de toutes compétitions européennes ce mercredi, André Villas-Boas s’est confié sur les propos racistes du 4e arbitre à l’encontre de l’entraîneur adjoint Pierre Webo. Le coach de l’Olympique de Marseille a d’abord exprimé sa déception sur cet incident et sa joie quant à la décision du Paris Saint-Germain et de l’Istanbul Basaksehir qui ont quitté le terrain. Mais le technicien a également eu une pensée pour l’homme en noir.

"Je suis préoccupé parce que tous les humains ont le droit de dire 'pardon, j’ai fait une erreur'. Je pense que l’arbitre doit avoir cette chance aussi, a estimé le Portugais sur RMC Sport. C’est quelqu’un d’expérimenté, je ne le connais pas mais il doit être père, il doit avoir une famille. Sa famille va être sous pression, sous la menace d’agressions, tout le monde est touché."

"C’est dur pour lui et j’espère que l’arbitre va dire 'pardon', admettre qu’il a fait une grosse erreur, subir une suspension, c’est logique. Mais j’espère que sa carrière n’est pas terminée, ça sert aussi à apprendre et c’est aussi à l’UEFA de montrer sa force sur les grosses punitions pour ce type d’incidents dans le monde du foot", a conseillé l’entraîneur marseillais.