Ligue des Champions: encore un Brugeois et un Diable Rouge dans l'équipe de la semaine!

Comme la semaine dernière, il y a du Blauw en Zwart et du Diable Rouge dans l'équipe de la semaine.

L'UEFA a publié le dernier onze de la semaine de la phase de poules de la Ligue des Champions et il a plutôt fière allure. La semaine dernière, il y avait deux Brugeois, Noa Lang et Charles De Ketelaere, cette fois, c'est au tour de Ruud Vormer, auteur d'un but et un assist contre la Lazio, d'être plébiscité.

Yannick Carrasco, lui aussi buteur et passeur avec l'Atletico à Salzbourg, est le Diable Rouge de cette équipe de la semaine. Neymar, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, mais aussi l'inusable Gianluigi Buffon sont également de la partie.