Un coup de moins bien pour le Beerschot? "On savait qu'on ne marquerait pas quatre buts chaque semaine"

Leader il y a deux semaines, le Beerschot reste sur deux défaites consécutives. Mais Hernan Losada ne s'en tracasse pas et se penche déjà sur la prochaine sortie de ses troupes.

Incapable de trouver l'ouverture contre Eupen la semaine dernière, le Beerschot a subi la loi de l'Excel Mouscron, samedi après-midi, sans réellement parvenir à amener le danger devant le but d'Hervé Koffi. "On savait que ce serait un match difficile, si tout le monde n'était pas concentré et impliqué à 200%. On est une équipe qui a besoin de ça", estime Hernan Losada.

Mais s'il est déçu, le coach du Beerschot est surtout déjà concentré sur la suite. "Sur les deux dernières rencontres, on n'était pas à 200%, on a commis des erreurs individuelles aussi, mais on savait que ce ne serait pas possible de continuer à marquer quatre buts toutes les semaines. On doit rester positifs et concentrés, on a un match dans deux jours, et c'est le plus important."