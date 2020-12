Vanzeir revit à l'Union et remercie Mazzu : "Il a su comment m'utiliser"

Dante Vanzeir reste sur douze buts en treize rencontres avec l'Union. Le Limbourgeois revit avec Felice Mazzu, et ce après un passage compliqué du côté de Malines.

Lors de son passage à Malines, Dante Vanzeir n'est jamais apparu comme un pion essentiel : "Je fais mon autocritique et je me rends compte que je n'ai pas eu ma chance là-bas", explique-t-il dans Het Belang van Limburg.

"Le KaVé n'a pas activé l'option d'achat et je me suis retrouvé dans le groupe C de Genk. Il n'y avait pas d'avenir pour moi là-bas. J'étais à la recherche d'un autre club et des clubs de D1A, de D1B mais aussi des Pays-Bas étaient intéressés.

Mais c'est Felice Mazzu qui l'a finalement convaincu. "Pendant les quelques semaines où j'ai eu Felice comme entraîneur à Genk, j'ai senti un déclic. Il savait comment m'utiliser de la meilleure des manières. L'Union est aussi un beau club avec une histoire riche et un stade spécial. Lorsque j'ai visité le club, j'ai été positivement surpris par son professionnalisme".