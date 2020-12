L'autre satisfaction du week-end mouscronnois: "Un super match"

Il n'avait pas encore été titulaire depuis l'arrivée de Jorge Simao, il a su saisir sa chance contre le Beerschot.

Trois points précieux, le match le plus abouti de la saison, un Nuno Da Costa à nouveau dans tous les bons coups et le premier but pro de Junior Onana: l'Excel a vécu un samedi après-midi parfait, à l'occasion de la réception du Beerschot.

"Ces minutes ne sont pas des cadeaux"

Et à ces notes de satisfaction, s'est ajoutée l'excellente prestation d'Imad Faraj, titulaire pour la première fois depuis l'arrivée de Jorge Simao. "Il a fait un super match", confirme le coach portugais. "Mais les minutes sur le terrain, ce ne sont pas des cadeaux", insiste-t-il.

C'est aux joueurs d'aller les chercher, en se montrant à l'entraînement et, dès qu'ils en ont l'occasion, en match. Message visiblement reçu par le jeune ailier prêté par Lille. "C'est génial ce qu'il a fait contre le Beerschot. Je suis très heureux pour lui et c'est un bon exemple qu'il donne au groupe", conclut le coach portugais de l'Excel.