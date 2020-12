Kompany envoie un attaquant dans le noyau B : une solution trouvée en janvier ?

Il n'était plus apparu avec l'équipe A depuis longtemps, le voilà relégué pour de bon avec le noyau B : Zakaria Bakkali ne devrait plus rejouer pour le RSC Anderlecht.

Si certains joueurs doivent s'asseoir en tribunes ces derniers temps, tels Antoine Colassin et Marco Kana, à la grande surprise et déception des supporters, il est une absence à laquelle on s'était habitué : celle de Zakaria Bakkali (24 ans), qui n'a disputé que deux rencontres cette saison. Son match au Club de Bruges, particulièrement, est resté dans les esprits et avait grillé l'ancien grand espoir du football belge.

Définitivement grillé, semble-t-il : nos confrères de La Dernière Heure annoncent que Bakkali a été versé par Kompany dans le noyau B et n'entrera donc plus en ligne de compte pour la sélection. Pas une grosse surprise : Bakkali, comme certains autres (Vranjes et Milic surtout), fera partie des joueurs pour lesquels une solution sera trouvée en priorité dès ce mois de janvier. Un départ est à prévoir pour l'ex-Diable Rouge, gêné par son physique depuis son retour en Belgique.