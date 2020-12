Vincent Kompany résume: "Un mauvais match pour les supporters"

Vincent Kompany est frustré. Parce que son Sporting d'Anderlecht a encore craqué dans les dernières minutes, mais aussi parce que le niveau proposé, vendredi soir, était insuffisant pour espérer mieux.

Les deux coachs l'admettent, le choc de vendredi soir a été particulièrement fermé. "Pendant très longtemps, les deux équipes se sont neutralisées. Du point de vue de la qualité technique, il y avait beaucoup de déchets", estime Vincent Kompany pour entamer son analyse.

"Seul le gagnant pouvait être satisfait"

La faute aussi à deux blocs plutôt bien en place pendant une majeure partie de la rencontre. "C'était un match entre deux équipes solides, bien organisées. Et il faut être clair: c'était un mauvais match pour les supporters. Il n'y a que le gagnant qui pouvait avoir le sourire après 90 minutes et, ce soir, c'est Charleroi. Je félicite Karim et son équipe."

Les résultats passeront par "une attitude exemplaire"

Une défaite qui fait office de coup d'arrêt aussi pour les Mauves qui restaient sur deux bonnes victoires. "C'est là qu'on va réaliser qu'on a encore beaucoup de travail et qu'à aucun moment on peut se reposer sur nos lauriers. On n'a pas de supers stars et on doit avoir une attitude exemplaire pour faire des résultats", conclut un Vincent Kompany à la fois déçu et tourné sur la prochaine rencontre, le week-end prochain, contre le Beerschot.