Süper Lig : Nacer Chadli et Istanbul Basaksehir prennent l'eau à Fenerbahçe, Mirallas et Gaziantep cartonnent à l'extérieur

Plusieurs rencontres de la 14ème journée du championnat turc avaient lieu ce mercredi soir.

Istanbul Basaksehir et Nacer Chadli ont pris l'eau à Fenerbahçe ce mercredi soir (4-1). Tekdemir avait pourtant ouvert le score pour les visiteurs (6e) mais Fenerbahçe a égalisé via Sangaré juste avant la pause (45e+2), 1-1. En seconde période, les locaux prendront l'avantage grâce à des buts de Tisserand (60e), Luiz Gustavo (84e) et Yandas (89e), 4-1. Basaksehir sera ensuite réduit à 9 après les exclusions de Rafael et Kahveci. Chadli a quitté le terrain neuf minutes avant le terme.

De son côté, Gaziantep BB a largement battu Kasimpasa 0-4. Kevin Mirallas a débuté la partie avec les visiteurs, Mickaël Tirpan est monté dix minutes avant la fin de la rencontre.

Le champion en titre, Basaksehir est quatorzième avec 15 points. Gaziantep (24 points) est quatrième, tandis qu'Alanyaspor (27 points) est toujours en tête.