Francky Dury savoure : "Un soulagement incroyable, c'est peut-être le match de l'année"

Mené 2-0 à quinze minutes du terme, Zulte Waregem a renversé la situation à Eupen. Les Flandriens ont planté trois buts et sont repartis avec les trois points.

Francky Dury était évidemment fier de ses troupes après leur come-back victorieux à Eupen. "Un soulagement incroyable, c'est peut-être le match de l'année. Nous n'avons jamais été aussi heureux cette année qu'aujourd'hui. Nous avons connu une période très compliquée pendant huit semaines où nous étions dans le dur et enlisé dans la crise. Tout le monde pensait que nous allions descendre en D1B. Nous avons toujours dit que cela n'allait pas arriver et que nous allions travailler dur pour ne pas nous retrouver dans cette situation. C'est chose faite avec 17 points sur 27", a expliqué le coach des Flandriens.

Eupen avait ouvert la marque sur un somptueux coup franc de Musona en première période. Et le joueur prêté par Anderlecht a remis le couvert en seconde période. "Notre adversaire a eu peu de tirs cadrés et d'occasions. Ils ont fait tembler les filets sur phase arrêtée. De notre côté, nous y avons cru jusqu'au bout et avons débloqué la situation en fin de rencontre. Ces trois points font du bien puis toutes les autres équipes en bas de classement prennent également des points. Nous pouvons maintenant respirer un peu car nous sommes dans le sillage d'Ostende et de Standard", a conclu Dury.