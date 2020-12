(Exclusif) Hamdi Harbaoui plus proche que jamais d'un retour en D1A : "J'ai reçu deux offres concrètes de Belgique"

Le buteur tunisien avait quitté Zulte Waregem et la Jupiler Pro League durant l'été 2019 pour poser ses bagages à El Arabi. Le natif de Bizerte pourrait faire son retour en Belgique cet hiver.

Hamdi Harbaoui pourrait bien effectuer son retour en Belgique durant ce mercato hivernal. "J'ai résilié mon contrat avec El Arabi durant ce mois de décembre et je suis donc libre de tout contrat. Tout se passait bien, j'effectuais de bonnes prestations (4 buts et 2 assists en 6 matchs toutes compétitions condondues) quand deux de nos défenseurs étrangers se sont blessés. L'un étant absent pour une longue période, le club a voulu se renforcer en défense et j'ai été sacrifié. C'est le football, c'est ainsi. Nous avons donc décidé de mettre un terme au contrat de commun accord", nous confie le serial buteur tunisien.

Le triple Taureau d'Or (meilleur buteur de D1A en 2014, 2018 et 2019) est un joueur très convoité. "J'ai reçu deux offres concrètes de Jupiler Pro League et une troisième devrait bientôt arriver. Un club qatari m'a également fait une offre. Je ne cache pas qu'un retour en Belgique ne serait pas pour me déplaire, je connais bien le championnat et j'aimerais bien retrouver cette adrénaline particulière. Cela me fait plaisir d'être aussi sollicité à l'âge de 35 ans. Je vais devoir rapidement me décider car j'ai hâte de retrouver les terrains et j'ai grandement envie de jouer", a conclu l'international tunisien.