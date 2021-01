Shalke 04 en passe de battre un triste record

Le club de la Rhûr s'est à nouveau incliné pour commencer l'année 2021.

Les semaines passent et se ressemblent pour Schalke 04, qui sombre totalement. Humilié par le Hertha Berlin (0-3) de Mattéo Guendouzi ce samedi, le club de la Ruhr a enchaîné un trentième match sans victoire en Bundesliga ! Les Knappen n'ont plus gagné depuis le 17 janvier dernier en championnat avec un succès contre le Borussia Mönchengladbach (2-0).

Lanterne rouge avec 4 points pris en 14 journées cette saison, la formation coachée par Christian Gross n’avance plus et n’est plus qu’à un match d’égaler un triste record sur la scène nationale, celui du Tasmania Berlin, une formation de 5e division allemande, qui détient le record absolu de rencontres sans victoire (31) en Bundesliga. Une performance qui remonte à la saison 1965-1966...