Un penalty généreusement accordé à la Belgique ? Yannick Carrasco revient sur la décision de l'arbitre

Présent sur le plateau de la RTBF, Yannick Carrasco a réagi à la première période convaincante des Diables contre le pays de Galles.

Invité sur le plateau de la RTBF, Yannick Carrasco s’est prêté au jeu de l’analyse lors du match entre la Belgique et le Pays de Galles. À la mi-temps, les Diables Rouges menaient 3-1 après une première période spectaculaire.

Avec un penalty transformé par Romelu Lukaku, une frappe magistrale de Youri Tielemans dans la lucarne, et une action bien conclue par Jérémy Doku, la Belgique a su faire la différence dès les 45 premières minutes. "On a bien géré la première mi-temps, on a été réalistes", a commenté Carrasco. "On a quasiment marqué toutes nos occasions, donc c’est une belle première période à regarder."

L’efficacité offensive, souvent pointée du doigt ces derniers mois, semble enfin au rendez-vous. Pour Carrasco, c’est ce réalisme qui fait la différence dans ce genre de rencontres.

Interrogé sur le penalty obtenu en début de match, Carrasco n’a pas voulu entrer dans la polémique. "Moi, je reste persuadé que c’est toujours bon à prendre, surtout quand c’est pour nous", a-t-il déclaré en souriant.

"Je n’ai pas bien vu l’action, j’étais de l’autre côté. Mais j’ai vu que Kevin De Bruyne fait directement le geste du penalty et l’arbitre n’a pas hésité." Cette première période a rassuré. Les Diables Rouges ont montré un visage convaincant.