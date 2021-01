Didier Lamkel Zé arrive à l'Antwerp... avec un maillot d'Anderlecht

Comme vous avez pu le lire il y a quelques jours, Didier Lamkel Zé veut absolument quitter l'Antwerp pour rejoindre son ancien coach Laszlo Bölöni qui est en Grèce, au Panathinaïkos.

Mais pour le moment, il est toujours un joueur du Great Old, même s'il doit encore s'entraîner avec le noyau B. Ce lundi, le joueur s'est une nouvelle fois fait remarquer en arrivant au Bosuil avec un maillot du Sporting d'anderlecht, floqué au nom de Yannicl Bolasie.

Le Camerounais n'est décidément pas un joueur comme les autres.

When Antwerp player Lamkel Ze arrives at his club in a shirt of ... Anderlecht. https://t.co/wVoy5dTf31