L'Excel Mouscron reprend par une victoire

Un peu de confiance pour débuter l'année au Canonnier.

À cinq jours de la reprise du championnat, les Hurlus entamaient leur année par un match amical, au Canonnier, contre les voisins du KV Courtrai. Et ça s'est plutôt bien passé pour les troupes de Jorge Simao.

Il n'a fallu que quatre minutes à Béni Badibanga pour ouvrir le score. Un avantage que les Hurlus ont su maintenir jusqu'à la pause et ils ont même doublé la mise en début de seconde période, via Charles-Andreas Byrm et si Jovan Stojanovic a réduit l'écart dans les dernières minutes, c'est quand même Mouscron qui célèbre sa première victoire en 2021.

Un galop d'essai encourageant pour les Hurlus qui essayeront de se débarrasser au plus vite de leur lanterne rouge et qui entameront leur année 2021 par un court déplacement à Zulte Waregem.