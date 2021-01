Hamdi Harbaoui a retrouvé la Pro League sur un nul: "J'espère qu'on va apprendre de nos erreurs"

Pour son retour en Belgique et à Mouscron, Harbaoui a cru, comme tous ses coéquipiers, que la victoire serait au bout de la rencontre. Malheureusement, une erreur défensive est venue pertuber les plans de l'ancien Taureau d'Or.

Hamdi Harbaoui est de retour à Mouscron. L'attaquant aurait bien voulu signer son retour d'une victoire, mais un but dans les dernières minutes a tout gâché: "Je ne sais pas comment cette phase est arrivée, je ne sais pas si c'est moi qui couvre ou un autre, nous sommes tous sortis en même temps. On ne doit pas encaisser comme ça, il ne restait quasiment plus rien comme temps."

L'ancien attaquant de Zulte Waregem analyse d'une façon assez honnête le duel de ce mardi: "Si on regarde le match, le nul est logique car ils ont eu plus d'occasions que nous. Les deux équipes n'ont pas su pratiquer un beau football vu la qualité du terrain, le plus important était de prendre les trois points, on a su marquer mais.... ils sont revenus".

Pour son retour, Harbaoui a dû se contenter d'un petit temps de jeu: "Sur les 20 minutes disputées, j'ai essayé de donner le maximum, mais ce n'est pas évident de rentrer dans des conditions pareilles. J'aurais préféré un terrain sec, pour pouvoir jouer au football. On a dû essayer avec des longs ballons. On a tout de même pris une douche froide et d'après ce qu'on m'a dit c'est arrivé régulièrement à Mouscron cette saison. J'espère qu'on va apprendre de nos erreurs".