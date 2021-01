Nicky Hayen est à moitié satisfait: "Si Onana prend la rouge qu'il mérite..."

Nicky Hayen était remonté après la défaite des siens contre Zulte-Waregem, mais ce mardi il respirait à nouveau.

Nicky Hayen est finalement un entraîneur comblé. Lui qui avait demandé à son équipe de réagir après la lourde défaite subie contre Zulte-Waregem a vu du mieux chez ses joueurs. Pourtant, à quelques minutes près, tout aurait pu s'écrouler à nouveau.

"Quand tu es mené 1-0 à deux minutes de la fin et que tu prends finalement un point, tu peux être content. Nous ne méritions pas d'être battus car nous avions le contrôle de la rencontre. La pelouse était très difficile mais nous avons essayé de jouer notre jeu. Nous avons eu plus d'occasions après la pause et nous avions presque perdu".

Pour Hayen, il y a un tournant dans la deuxième période: "Si Onana reçoit la carte rouge qu'il aurait mérité d'avoir, nous aurions pu certainement aller chercher la victoire. Mais ne pas perdre aujourd'hui est le plus important, j'ai un meilleur sentiment que la semaine dernière. Nous sommes en confiance avant d'aller à Anderlecht".