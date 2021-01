Chaque joueur continuera à recevoir sa chance : "Le dernier dans la hiérarchie aujourd'hui, peut être le premier demain"

Michel Vlap a retrouvé des couleurs face à Charleroi, mais c'est son attitude à l'entraînement plus que sa performance contre Charleroi qui est pointée par son coach.

Avec le retour de Vlap, Kompany peut à nouveau compter sur un élément clé. Et bientôt, Trebel, Lokonga et Verschaeren feront leur retour. Et il y a aussi Ashimeru... Cela pourrait faire beaucoup pour trois places au milieu de terrain.

Mais Vlap doit désormais confirmer : "Bien sûr qu'il était bon", a confirmé Kompany en conférence de presse. "Mais pour mettre en place une équipe, je laisse mes émotions de côté et reste très objectif à cet égard. Cela ne veut pas dire que je ne montre pas d'émotions pendant la semaine, mais prendre une décision pour l'équipe est très simple pour moi."

Une place de titulaire se gagne donc en semaine et pas en match : "Cela vaut pour tout le monde. Tout le monde doit encore apprendre à me connaître un peu. J'ai lu que c'était quasi fini pour tel ou tel joueur. Mais ce n'est pas le cas. Celui qui pense être dernier dans la hiérarchie aujourd'hui, peut être le premier demain."

Pour Vlap en particulier, cela signifiait changer d'attitude : "Je l'ai beaucoup poussé et j'ai beaucoup observé. La réaction de Michel a été celle que j'attendais de lui. Mais qu'il s'agisse de Michel ou de Nmecha, la question est la même pour tous : sont-ils prêts à faire ce que je leur demande. Nous avons un groupe homogène."