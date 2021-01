Le Beerschot continue de faire du surplace : "Ils ont été au-dessus du nous"

Le Beerschot s'est incliné 3-1 à Eupen ce mercredi soir lors de la 22ème journée de Jupiler Pro League.

Le Beerschot avait pourtant débuté la rencontre de la meilleure des manières en ouvrant le score dès la deuxième minute de jeu via Marius Noubissi. Mais Eupen reviendra rapidement et prendra les commandes de la rencontre juste avant la pause. Les Pandas tueront la partie en début de deuxième période en plantant une troisième rose fatale.

"Nous avons joué contre une très bonne équipe d'Eupen. Nous sommes mécontents mais ils ont été au-dessus du nous. Nous avons bien débuté et les consignes ont été respectées. Cela a payé avec un but mais après notre adversaire a pris le dessus", a expliqué Marius Noubissi à l'issue de la rencontre. "La situation est compliquée et nous avons été mentalement touchés. Il faut continuer de travailler. Nous avons un nouveau coach qui est très bien, il faut le suivre et tout donner. Dans les moments difficiles, nous devons rester unis afin de revenir au top", a souligné l'attaquant camerounais.

Après le départ de Hernan Losada, le Beerschot a décidé de faire confiance à Will Still (28 ans) ancien T2 de l'Argentin. "C'est toujours difficile quand un coach quitte le club en cours de saison. Cela arrive mais nous sommes focus avec Will. C'est un très bon coachj et nous sommes à l'aise avec lui. Je suis sûr que ça va aller", a précisé l'unique buteur des Rats ce mercredi soir.

"Cela fait longtemps que je n'avais pas marqué. Mon dernier but datait du mois de septembre et ma dernière titularisation était face à Anderlecht au mois de décembre. Je n'ai pas été épargné par les blessures puis le coronavirus est arrivé aussi. Mais je suis prêt à aider l'équipe afin que nous sortions de cette mauvaise période", a conclu Marius Noubissi.