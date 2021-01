Patrick Goots : "Bruges joue dans une classe à part cette saison, à tous les niveaux"

Après sa victoire face à Genk, le dauphin, Bruges a pris le large en tête du classement.

Beaucoup ont donné Bruges comme grand favori pour le titre cette saison, mais après un début de saison délicat, le Club a trouvé son rythme de croisière.

"Après la victoire contre Genk, on peut dire avec 95% de certitude que Bruges devrait être à nouveau champion cette saison", estime l'icône anversoise Patrick Goots à Gazet van Antwerpen. "S'ils peuvent enlever Vanaken au bout d'une heure de jeu et que la différence de qualité est à peine perceptible, alors on peut vraiment se rendre compte de la qualité du noyau à disposition."

Selon Goots, la différence de qualité entre le Club et les autres formations saute aux yeux : "Le Club joue dans une classe à part cette saison, à tous les niveaux. Ils ont les meilleurs joueurs, le noyau le plus large, le plus gros budget etc.", poursuit l'ancien attaquant.

Bruges domine également sur le marché des transferts : "Là aussi, ils jouent à un niveau différent de celui des autres clubs de JPL. Avec Bas Dost, ils ont un autre super attaquant qui marque immédiatement. Et il n'est même pas encore au top de sa forme. Et puis il y a aussi Noa Lang, Mignolet... De gros transferts dont les autres clubs ne peuvent que rêver", ponctue 'Patje BoemBoem' Goots.