Un ancien talent d'Anderlecht dans le viseur du Standard

Le Standard tient le jeune milieu de terrain à l'oeil pour palier à un éventuel départ.

Une seule arrivée, celle de Joao Klauss et pas de départ: le mercato hivernal du Standard est très calme jusqu'ici. Mais la période des transferts n'est pas terminée et un départ n'est pas exclu. Selon la Dernière Heure, Samuel Bastien, Nicolas Raskin, Gojko Cimirot et Selim Amallah sont tous suivis par des formations étrangères.

Et si un départ devait déforcer l'entre jeu liégeois, le Standard a déjà identifié un potentiel remplaçant: il s'agit du jeune milieu de terrain belge Milan Corryn. Formé à Anderlecht, le médian de 21 ans évolue en Slovaquie, à Trencin, où il a disputé 14 matchs, inscrit un but et distillé un assist cette saison.