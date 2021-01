Un bon retour, mais frustrant pour Albert Sambi Lokonga

Albert Sambi Lokonga ne sera pas passé par la case montée : le capitaine des Mauves était immédiatement titulaire, sur un terrain peu adapté à son style de jeu.

Pourtant, Albert Sambi Lokonga s'est montré à son avantage sur le gazon compliqué du Canonnier, multipliant les belles ouvertures et régulant plutôt bien le jeu d'Anderlecht. "C'est bon pour la confiance, surtout de jouer 90 minutes", se réjouissait-il après la rencontre. "Maintenant, c'était un match difficile pour les deux équipes. Le but est un cadeau de notre part et après, c'est difficile de se remettre dans une rencontre de ce genre".

Le RSCA a-t-il voulu jouer trop "propre" sur un tel terrain ? "Non, je ne crois pas que c'est le problème. L'approche du match était bonne, mais on se retrouve menés sur une mésentente entre équipiers. Maintenant, il n'y a pas le choix, on doit enchaîner les victoires pour se relancer au mieux", conclut Lokonga.