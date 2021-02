Protocole Covid : Anderlecht mis à l'amende pour le comportement d'Étienne Davignon en tribune

Etienne Davignon, actionnaire historique du RSC Anderlecht, s'est fait remarquer face à La Gantoise en enlevant son masque pour fumer la pipe en tribune - deux gestes interdits par le protocole Covid. Le club a été mis à l'amende.

Comme chaque semaine, la Pro League a communiqué les sanctions infligées aux clubs pour non-respect du protocole sanitaire Covid-19. Cette fois, six clubs ont été mis à l'amende. Le RSC Anderlecht, notamment, s'est vu infliger une amende individuelle après qu'Étienne Davignon, actionnaire individuel, ait été surpris en tribune en train de fumer la pipe, masque buccal baissé - deux gestes interdits par le protocole.

L'Antwerp et Waasland-Beveren (infractions lors de célébrations de buts), le Beerschot (infraction concernant l'interdiction d'accolades et l'obligation de port du masque), Bruges NXT (célébration) et l'Union Saint-Gilloise (accolades) ont également été mis à l'amende. Au total, ce sont 13.000 euros qui ont été récoltés et qui iront intégralement aux associations Télé-Onthaal et Télé-Accueil.