Bob Peeters entre fierté et déception: "On méritait peut-être plus de gagner que Charleroi"

Malgré une équipe totalement remaniée et un terrain compliqué, les Campinois ont laissé passer une belle occasion sur le terrain du Sporting de Charleroi.

Karim Belhocine avait dit avant la rencontre "que la différence était de moins en moins visible entre les équipes de D1A et celles de D1B", le KVC Westerlo a validé les propos du coach carolo, mercredi après-midi, sur la pelouse du Mambourg.

"Très fier"

"Je suis très fier de la prestation de mon équipe", insiste Bob Peeters. "Et si on est honnête, on dira que Westerlo méritait de gagner. Mais on savait que si on ne marquait pas, on se ferait punir. Charleroi est une équipe qui a les qualités pour finir ce genre de match."

Mais, et même s'il admet "être déçu" de quitter la Coupe de Belgique au terme de cette prestation, Bob Peeters est surtout satisfait du visage affiché par ses troupes sur le terrain du Mambourg. "On a changé dix joueurs par rapport à l'équipe alignée en championnat et tout le monde a montré le bon état d'esprit, il y avait l'intensité. Ils peuvent être fiers."