Laurent Jans a répondu présent à Seraing : "Je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras"

Ce mercredi soir, le Standard de Liège a pris la mesure du RFC Seraing (1-4) en seizième de finale de la Coupe de Belgique. Le matricule 16 affrontera Courtrai au Stade des Éperons d'Or la semaine prochaine au tour suivant.

Une heure avant la rencontre, beaucoup pensaient que la rencontre serait reportée tant la pelouse était gorgée d'eau. "C'était très compliqué pour les deux équipes, mais ce match était important. Nous ne voulions pas être la mauvaise surprise. Nous sommes directement allés aux duels et nous avons ouvert le score rapidement avant de voir Arnaud (Bodart) stoppé un penalty puis tout s'est très bien passé. Nous nous hissons en huitième de finale de la Croky Cup", a confié Laurent Jans à l'issue de la rencontre.

Pas encore utilisé depuis l'arrivée de Mbaye Leye, le capitaine du Grand-Duché du Luxembourg a répondu présent en étant très présent sur son flanc gauche et en inscrivant le deuxième but de la partie. "Quand un nouveau coach arrive, les compteurs sont remis à zéro. Cela a été un peu compliqué mais je ne suis pas quelqu’un qui lâche ou qui baisse les bras. Je me suis donné à fond et le coach m’a donné sa confiance, je lui ai rendu. Je suis très content que l’équipe passe au tour suivant et c'est le plus important", a conclu Laurent Jans.