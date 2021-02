Bien plus que trois points

C'est un Sporting d'Anderlecht dominant qui s'est imposé en patron sur la pelouse de Genk.

Suite aux résultats de ce samedi, le Sporting d'Anderlecht se devait de l'emporter sur la pelouse de Genk afin de se placer dans le top 4, qui est l'objectif prioritaire du club cette saison. Pour cela, le Sporting d'Anderlecht a revêtu ses habits de gala sur la pelouse de la Luminus Arena.

Dire que les joueurs de Kompany ont été excellents de la première à la dernière minute serait mentir, rien que par la faute de l'ouverture du score. Un léger pressing local oblige Ait El Hadj à jouer en retrait vers Miazga, ce dernier dort et laisse partir Bongonda qui ne se fait pas prier pour ouvrir le score (2', 1-0).

© photonews

Ensuite, il n'y en aura que pour Anderlecht qui monte en puissance durant ces 45 premières minutes. Le bloc mis en place par Kompany couvre les zones, le ballon tourne autour du rectangle de Vukovic, même s'il n'y a pas d'occasions franches. La récompense pour les Bruxellois, elle viendra du dos du gardien local, qui repousse dans ses propres filets une frappe d'Amuzu qui avait elle-même frappé le poteau (19', 1-1).

Ce petit coup de chance est une récompense pour les Anderlechtois, qui prennent du coup confiance et qui vont ajouter un superbe deuxième but. Une longue possession, une passe de Sambi Lokonga dans le dos de la défense et Ait El Hadj fusille Vukovic pour son premier but chez les pros (21', 1-2). Jusqu'à la pause, il n'y en aura que pour le Sporting. Le jeu est précis, il y a du mouvement, de la profondeur, des duels remportés: Genk n'a rien à revendiquer sur ce premier acte.

© photonews

Après la pause, Van Den Brom revient à son 4-3-3, celui qui a toujours fait sa marque de fabrique. Il y a du coup un léger mieux mais c'est surtout Mukairu qui manque par trois fois l'occasion de tuer le match. Du coup, le stress gagne les rangs des Anderlechtois alors que Genk se fait plus pressant.

Cependant, Wellenreuther passe un dimanche assez tranquille: les Limbourgeois n'y arrivent pas, malgré la montée au jeu de Dessers et 4 attaquants de front. Mais au final, l'entrée de Trebel apporte du calme, Anderlecht tient sa victoire, une victoire qui vaut plus que trois points. Si Kompany se cherchait un match "référence", il l'a trouvé. Il y a eu la manière et le résultat, et ce en déplacement chez un grand du championnat. De quoi bien lancer la fin de saison des Bruxellois?