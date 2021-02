Les Rouches déçus : "OHL a refusé de jouer"

Les Rouches ont été tenus en échec par OHL ce samedi soir à Sclessin. Mené au score, le matricule 16 a arraché le partage via Klauss en fin de rencontre.

Mbaye Leye avait expliqué en conférence de presse que ce mois de février serait décisif pour le Standard et son objectif initial, à savoir le top 4. Le T1 des Rouches avait d'ailleurs confié, huis-clos ou pas, que chaque rencontre à Sclessin devait être remportée. Toutefois, les Liégeois ont dû partager l'enjeu contre OHL ce week-end malgré une nette domination en première période. "Nous sommes déçus car nous avons dominé et pris le dessus sur notre adversaire. Quand tu as la possession et les occasions et que tu ne marques pas, c'est râlant", a signalé Samuel Bastien à l'issue de la rencontre.

© photonews

Après la pause, Thomas Henry ouvrira le score de la tête sur un très beau service de Xavier Mercier. Le deuxième meilleur buteur de D1A aura l'occasion de doubler la mise mais le poteau gauche de Bodart en décidera autrement. Klauss égalisera finalement en fin de rencontre pour les locaux. "En seconde période, nous étions un peu moins bien et OHL a pris confiance. Il y avait également de la fatigue de notre côté car nous avons beaucoup donné en début de partie et la possession était assez énorme (68%)", a précisé le milieu de terrain.

Mbaye Leye a pointé du doigt le jeu louvaniste, à savoir une équipe qui attend. "Ils sont en effet restés derrière et ne jouaient pas. Nous devons nous habituer car les équipes qui affrontent le Standard veulent toujours trouver un moyen de nous embêter", a lâché l'ancien joueur du Chievo Verone.

© photonews

Même son de cloche du côté de Maxime Lestienne. "C'est bien résumé de la part de Sam. Ils ont refusé le jeu et sont restés en bloc en donnant peu d'espaces. En première période, nous avons fait le jeu et avons eu des occasions qu'il faut concrétiser. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. En seconde période, ça restait correct même si notre volume avait un peu baissé. Nous restions au-dessus mais nous avons pris un but. Malgré tout, nous sommes satisfaits d'être revenus au score mais aussi déçus de ne pas empocher les trois points. Il faut apprendre de ce genre de match", a conclu l'ancien joueur du Club de Bruges