Dante Vanzeir impatient d'affronter Anderlecht : "Nous allons tout donner"

Jeudi soir, la Coupe de Belgique offre un beau programme avec notamment un alléchant derby entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht.

L'attaquant de l'Union Dante Vanzeir attend ce derby avec beaucoup d'enthousiasme. L'Union est solide leader en D1B et a l'ambition d'aller le plus loin en coupe.

L'obstacle de ce tour s'appelle Anderlecht, que l'Union avait déjà battu en coupe il y a 3 ans (0-3 à Anderlecht). Cette fois-ci, l'Union voudra à nouveau créer la surprise.

Dante Vanzeir est un des joueurs en forme des 'Jaune et Bleu' et a hâte d'en découdre : "C'est un match très spécial pour nous et pour les supporters. J'espère qu'il sera plaisant à suivre. Ce ne sera pas facile, mais nous allons tout donner. Une victoire donnerait un élan supplémentaire au championnat et à la Coupe", a confié l'attaquant dans des propos repris par Sporza.

Vanzeir a pu constater la qualité des Mauves face à Genk : "Anderlecht a joué un bon match mais c'est à nous de bloquer leurs qualités. Il y a des possibilités, mais nous devrons être au top de notre forme. Nous avons eu une séance vidéo hier sur Anderlecht, nous serons prêts", a conclu l'ancien Malinois.