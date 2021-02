Une nouvelle rencontre de D1B reportée ce week-end

Une nouvelle rencontre reportée après un report général lors de la dernière journée de championnat.

Les intempéries font beaucoup de dégâts ces derniers jours, notamment aux clubs ne disposant pas du matériel nécessaire pour assurer le bon état de leur pelouse.

Ainsi, la Pro League a décidé de reporter le match de ce dimanche 14 février entre le RWDM et Seraing: "À la suite d’une inspection du terrain et après concertation avec le détenteur des droits, il a été décidé, compte tenu des prévisions météorologiques actuelles, de reporter le match entre le RWDM et le FC Seraing du dimanche 14 février 2021 étant donné que le RWDM ne dispose pas d’un système de chauffage du terrain."

La Pro League se penchera ce lundi sur une nouvelle date pour la tenue de la rencontre.