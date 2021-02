Les arbitres du week-end en D1A sont connus

Les arbitres de cette 27ème journée de championnat sont connus. Ainsi, Bram Van Driessche sera chargé d'arbitrer le choc entre le Standard et l'Antwerp.

Lothar D'Hondt sera aux commandes de l'autre choc du week-end entre le Sporting de Charleroi et le FC Bruges. Nicolas Laforge sera au sifflet de Cercle de Bruges - Anderlecht.

