Sabitzer plaide coupable: "J'en prends la responsabilité"

Leipzig a vendangé ses chances de qualification pour les quarts de finale à cause de deux erreurs individuelles.

Auteur de la passe en retrait ratée qui a permis à Mohamed Salah d’ouvrir le score en seconde période, le capitaine du RB Leipzig, Marcel Sabitzer (26 ans, 6 matchs en LdC cette saison), a assumé ses responsabilités après la défaite face à Liverpool (0-2) ce mardi en 8es de finale aller de la Ligue des Champions.

"Ma passe en retrait était imprécise, je prends la responsabilité de ce but, a déclaré le milieu de terrain après la rencontre. Je ne me sens pas bien, mais ce sont des choses qui arrivent dans le sport. Il faudra passer à autre chose et continuer. Nous avons commis des erreurs individuelles fatales en deuxième période. C'est dur. Nous leur avons fait deux cadeaux, et contre une équipe de cette qualité ça ne pardonne pas. Nous avons tout de même essayé, nous avons eu deux ou trois bonnes occasions."

Une bourde de l’Autrichien suivie d’une autre du Français Nordi Mukiele : il est clair que les Allemands, qui se sont procurés des occasions, pourront avoir des regrets après cette défaite à "domicile" (le match était délocalisé à Budapest pour cause de Covid-19).